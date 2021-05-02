Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak, tam açılma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı

Sağlık Bakanı Koca, tam kapanma uygulamasından sonra nasıl bir yol izleneceği konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki bayram sonrası normalleşme nasıl olacak, tam açılma olacak mı?

Artan vaka sayılarının kontrol altına alınması için hayata geçirilen tam kapanma uygulanması, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Vatandaşlar, bayram sonrasında yasaklarla ilgili nasıl bir yol izleneceğini merak ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 gün sürecek tam kapanma uygulaması sonrası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Peki, bayram sonrası normalleşme nasıl olacak, tam açılma olacak mı? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam açılma ile ilgili açıklama geldi.

TAM AÇILMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin salgında son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Bayram sonrası salgının etkisinin azalacağı bir döneme geçileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 günlük tam kapanma sürecinden sonra kontrollü normalleşme hedeflediklerini belirtti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum. Hem tedbirler hem yaygın aşılama birlikte olacak.'' ifadelerini kullandı.