Euro
10.1152
0.09%
Dolar
8.5757
0.27%
Altın
495.29
0.2%
Borsa
1.35
0.1%
Bitcoin
321.650
-1.18%
EXEN Coin
24.85
-1.38%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye'ye dönüyor

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye'ye dönüyor

    Bayramı kendi ülkelerinde, yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler, bayramın sona ermesiyle birlikte Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye’nin çeşitli kentlerinde oturan Suriyeliler, 5 Temmuz itibarıyla ülkelerine gitmeye başladı.

    Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek üzere ülkelerine dönen Suriyelilerin bir kısmı, geri dönüş yoluna çıktı.

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ve Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'ye geçenler, bayram ziyaretlerini tamamladı.

    44 BİN 200 SURİYELİ, SINIRDAN GEÇTİ

    Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.

    Cilvegözü'nden Kurban Bayramı için 44 bin 200 Suriyeli ülkesine gitti.

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye'ye dönüyor VİDEO

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #1

    ÖNCÜPINAR'DA DA DENETİMLER SÜRÜYOR

    Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin de Türkiye’ye dönüşü başladı.

    Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda gelişleri başladı.

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #2

    OTOBÜS TAHSİS EDİLDİ

    Babul Selam'ın ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yapıyor.

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #3

    DÖNÜŞLER 31 ARALIK'A KADAR

    Suriyelilerin, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye geçişlerine izin veriliyor. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreceği bildirildi.

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #4

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #5

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #6

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #7

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #8

    Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye ye dönüyor #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir