Bayramı kendi ülkelerinde, yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler, bayramın sona ermesiyle birlikte Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde oturan Suriyeliler, 5 Temmuz itibarıyla ülkelerine gitmeye başladı.

Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek üzere ülkelerine dönen Suriyelilerin bir kısmı, geri dönüş yoluna çıktı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ve Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'ye geçenler, bayram ziyaretlerini tamamladı.

44 BİN 200 SURİYELİ, SINIRDAN GEÇTİ

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.

Cilvegözü'nden Kurban Bayramı için 44 bin 200 Suriyeli ülkesine gitti.

Bayram sonrası Suriyeliler, sınır kapılarından Türkiye'ye dönüyor VİDEO



ÖNCÜPINAR'DA DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin de Türkiye’ye dönüşü başladı.

Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda gelişleri başladı.

OTOBÜS TAHSİS EDİLDİ

Babul Selam'ın ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yapıyor.

DÖNÜŞLER 31 ARALIK'A KADAR

Suriyelilerin, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye geçişlerine izin veriliyor. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreceği bildirildi.