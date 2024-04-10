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Bayram sonrası TBMM gündeminde 9. Yargı Paketi olacak

Bayram sonrası TBMM gündeminde 9. Yargı Paketi olacak Hazırlıkları devam eden 9. Yargı Paketi'nde özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler öne çıkacak. Bayram sonrası TBMM gündemine gelecek pakette hakim ve savcıların terfi sisteminin de güncellenmesi yer alacak.