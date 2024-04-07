Bayram süresince hangi lider, nerede olacak?

Ramazan ayının sonuna yaklaştık ve bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar memleket yolculuklarına başladı.
Siyasi liderlerin de bayram tatilini nerede ve nasıl geçirecekleri merak ediliyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle geçirecek
İşte liderlerin bayram tatili planlarına dair bazı detaylar;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini ailesiyle geçirmesi beklenirken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise her yıl olduğu gibi bayramı başkent Ankara'da karşılayacak. Bahçeli'nin, bayram namazını müteakip, partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi öngörülüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, bayram vesilesiyle doğup büyüdüğü Manisa'yı ziyaret edecek.
Partiler arası bayramlaşma olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda ailesi ile birlikte Ankara'da olacak. Ramazan bayramının ikinci günü ise gelenek bozulmayacak. Tüm partiler kabul ve ziyaret heyetleri oluşturacak. Partiler arası bayramlaşma yapılacak.
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