Bayram süresince hangi lider, nerede olacak? Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte siyasi liderler hem ailelerine vakit ayıracak hem de çeşitli bayram programlarına iştirak edecekler. İşte genel başkanların bayram süresince bulunacakları yerler...

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Ramazan ayının sonuna yaklaştık ve bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar memleket yolculuklarına başladı.

Siyasi liderlerin de bayram tatilini nerede ve nasıl geçirecekleri merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle geçirecek

İşte liderlerin bayram tatili planlarına dair bazı detaylar;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini ailesiyle geçirmesi beklenirken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise her yıl olduğu gibi bayramı başkent Ankara'da karşılayacak. Bahçeli'nin, bayram namazını müteakip, partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, bayram vesilesiyle doğup büyüdüğü Manisa'yı ziyaret edecek.

Partiler arası bayramlaşma olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda ailesi ile birlikte Ankara'da olacak. Ramazan bayramının ikinci günü ise gelenek bozulmayacak. Tüm partiler kabul ve ziyaret heyetleri oluşturacak. Partiler arası bayramlaşma yapılacak.

