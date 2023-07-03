Bayram süresince 'kilit kavşak' Kırıkkale'de araç yoğunluğu yaşandı 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan güzergahtan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 800 bin araç geçiş yaptı.

DHA

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler döndü.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de 9 gün boyunca büyük bir yoğunluk oluştu.

'Kilit kavşak' diye bilinen yolda araç trafiği dikkat çekti.

800 araç geçti

Yoldan geçen araç sayısının 800 bin olduğu belirtildi.

Kırıkkale'de bayram boyunca emniyet ve jandarmadan oluşan ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.

Ceza yağdı

Ekipler tarafından 5 bin 148 araç kontrol edilirken, bin 686 sürücü ve araca 3 milyon 854 bin 465 TL idari ceza uygulandı.

Denetimlerde 47 araç trafikten men edildi. Kentte, tatil süresince meydana gelen 42 kazada 1 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.