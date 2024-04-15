Bayram süresince Sarp Sınır Kapısı'ndan 183 bin yolcu giriş-çıkış yaptı Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda 9 günlük bayram tatili boyunca 183 bin 325 bin yolcu giriş-çıkış yaparken, 21 bin 118 de araç giriş-çıkışı oldu.

İHA

Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye yapılan seyahatler arttı.

Gurbetçiler, bulundukları ülkelerde okulların tatile girmesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geldi.

Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik

Aynı zamanda yurtta çıkışlar da oldu.

Artvin’de, Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı da yoğunluğun yaşandığı noktalardan biriydi.

21 bin 118 araç, giriş-çıkış yaptı

9 günlük bayram tatili boyunca Sarp Sınır kapısından 9 bin 936 araç girişi, 11 bin 182 araç çıkışı olmak üzere toplam 21 bin 118 araç giriş yaşandı.

92 bini aşkın yolu çıkışı

Yine tatil süresince 90 bin 863 yolcu girişi olurken, 92 bin 462 yolcu çıkışı gerçekleşti.

Toplamda ise 183 bin 325 yolcu giriş çıkış yaptığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)