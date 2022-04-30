Bayram tarifesi! Güncel akaryakıt fiyatları 2022: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Bayram tarifesi! Güncel akaryakıt fiyatları 2022: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Ramazan Bayramı'nda seyahat edecek olan sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki benzin, motorin ve otogaz ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt litre fiyatları...

Ramazan Bayramı'nda seyahat ve ziyaret için yollara düşecek olan araç sahiplerinin bir gözü de akaryakıt fiyatlarında...

Brent petrolün iniş çıkışıyla pompaya yansıyan zam ve indirimler sıklıkla değişiyor.

Yeniden tırmaşına geçen petrol fiyatlarına bayram öncesi bir zam daha geldi.

Zam sonrası bayramda benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu merakla araştırılıyor.

Deposunu dolduracak olan sürücüler, güncek akaryakıt fiyatlarını sorguluyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Benzin litresi kaç lira, motorin ne kadar, otogaz kaç TL" gibi başlıklar yer alıyor.

Bayramda akaryakıt fiyatları 2022

Benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

30 Nisan Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. İzmir'de ise güncel motorin fiyatı 20.45 lirayken, Ankara'da litre fiyatı 20.59'dan satışta.

Otogaz ise İstanbul'da 11.93 lira, İzmir'de 11.69 lira, Ankara'da ise 11.97 liradan satılıyor.