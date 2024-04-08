Bayram tatili başladı: Şehirler boşaldı, otogarlar doldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcuların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı.

Bu kapsamda da vatandaşların şehirlerden kaçışı başladı.

Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için firmalar ek seferler koyarken, tatil bölgesine ya da memleketine gitmek isteyen birçok vatandaş otogara akın etti.

"Fiyatlar firmalar arasında değişiyor"

İstanbul otogardaki bazı vatandaşlar otobüs biletlerini kolayca bulduklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise yolculuk yapmak istedikleri günler için güçlükle bilet bulabildiklerini belirtti.

Diyarbakır'a yolculuk yapmak için otogarda bekleyen Sefa Akıltı, "Son günde zar zor bir bilet buldum. Gelip burada satın aldım. Fiyatlar firmalar arasında değişiyor. Şu an aldığım bileti bin 500 liraya aldım." dedi.

Ailesini tatil göndermek üzere otogara gelen Nuri Akbaş, "Benim çocuklarım Van'a gidiyor. Bileti kolay buldum, dün geldim aldım 2 kişi için 3 bin 400 lira ödedim." dedi.

"Zam gibi bir durum söz konusu değil"

Başka bir vatandaş ise "Ben bileti internetten aldım, çok bir yoğunluk yoktu. Firmalar arasında ise bilet fiyatı farkı vardı, 100 liraya kadar bir farktı. Bayram tatili dönüşü için henüz bilet almadım, bulurum diye düşünüyorum." dedi.

Otobüs firması işletmecisi Mustafa Çambal, "Şu 2 gündür bilet satışları güzel. Onun dışında normal günlerde hiçbir şey yok oruç tutulduğu dönem 10-15 kişilerle gelip gitti otobüsler. Yolcular uçak otobüs arasında bulduğunu tercih ediyor.

Zam gibi bir durum yok, zaten Ulaştırma Bakanlığı'na belirlediğimiz fiyatlar var bunun üzerine çıkamazsınız. Kütahya normalde 500 liraydı, şu an belki en fazla 600 olabilir bilemiyoruz. Bizim günde 4-5 sefer vardı, 2 sefer de fazla koyduk." şeklinde konuştu.

Ankara'da da otogarlar doldu

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) bayram nedeniyle yaşanan yoğunluk, günün geç saatlerinde de sürüyor.

Cuma gününden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve ailelerinin yanına gitmek üzere AŞTİ’ye gelen vatandaşlar, günün geç saatlerinde yoğunluk oluşturmaya devam etti.

Günlük ortalama 3 bin civarında otobüs giriş çıkışına ev sahipliği yapan ve 135 bin yolcunun yararlandığı AŞTİ’de bayram öncesinde firmaların ek seferleri ile bu sayıların daha da arttığı yetkililer tarafından belirtildi.

"Umulmadık bir yoğunluk var"

Otogarlarda bayram yoğunluğu olduğunu belirten otobüs şoförü Kadir Sunal, “Ummadığımız bir yoğunluğumuz var. Bu durum da inşallah rahatlıkla başarılı olur, kazasız geçeceğine inanıyoruz. Sürücülerin dikkat etmesini temenni ediyorum. Bayram yoğunluğunda çok zor durumlar geçiriyoruz. Küçük araçlar, taksilerde çok yoğun bir acemilik var.

Büyük araçların tır, kamyonların önlerinde ve arkalarında dikkatli olmaları ve hatta şu anda bugün için gelirken benim önümde gerçekleşen bir trafik kazasında 4-5 aracın zincirleme kazasını gördüm. Çok dikkatli olmaları ve bayram yoğunluğunda dikkatlerinin dağılmamalarını önemle rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bilet bulamadık bu saate kaldık"

Hande Ceylan ise bilet bulamadığı için geç saatte yolculuk yapacağını belirterek, “Bu saate bilet bulabildim. O yüzden gece yolculuğunu tercih ediyorum. Samsun’a da ailemin yanına gidiyorum, memleketim orası. Herkese iyi bayramlar diliyorum şimdiden.” diye konuştu.

Ailesiyle bayram tatilini değerlendirmek için yolculuğa çıktıklarını belirten vatandaş, "Bayram tatilini değerlendirmek için İzmir’e gidiyoruz ailemle birlikte. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Bilet bulamadık, yoğunluk çok fazla bu saate zor bulabildik. Birazdan bineceğiz, inşallah sağ salim İzmir’e gideceğiz.” dedi.

Tatili değerlendirmek için üniversite okuduğu şehirden Ankara’ya geldiğini söyleyen Esmagül Kutucu, "Üniversiteden geldim Ankara’ya bayram için. Öğrencilerin hepsi Ankara’ya geliyor, güzel bir telaş var insanlarda. Yolculuk eğlenceli geçiyor. Bayramda, arkadaşlarımla ailemle gezmeyi ve üniversitenin sıkıcılığını Ankara’da atmayı planlıyorum.” ifadelerini kullandı.