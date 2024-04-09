Bayram tatili boyunca 81 ilde 760 bini aşkın sağlık personeli görevde 9 günlük bayram tatili sürecinde yurt genelinde hareketlilik yaşanırken, 760 bin 449 sağlık personeli diğer zamanlarda olduğu gibi 81 ilde görev başında olacak.

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Ramazan Bayramı tatili süresince Türkiye genelinde sağlık alanında bir aksama yaşanmaması için tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda sağlık personelleri tatilde de yoğun bir mesai harcayacak.

"760 bin 449 personelimizle bayram tatili boyunca görev başındayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayram tatiline ilişkin alınan kararla ilgili paylaşım geldi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"81 ilimizde 760 bin 449 personelimizle bayram tatili boyunca görev başındayız. Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerimizin acil birimleri tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine aynen devam edecek.

"Sağlık çalışanlarımız tüm acil hizmetler için görev başında"

Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."