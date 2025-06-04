İHA
Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların erkenden yola çıkmaya başladı.
Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.
Otoyolların kesişim noktasında trafik durma noktasına geldi.
Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
TEDBİRLER ARTIRILDI
Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran jandarma ve emniyet ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
Ekipler trafik güvenliği başta olmak üzere birçok noktada yoğun önlemler aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış