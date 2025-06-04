İHA

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların erkenden yola çıkmaya başladı.

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Otoyolların kesişim noktasında trafik durma noktasına geldi.

Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran jandarma ve emniyet ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler trafik güvenliği başta olmak üzere birçok noktada yoğun önlemler aldı.

İLGİLİ HABER Yolcu otobüslerinde 3 bin polis 'gizli yolcu' olarak denetim yapacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor