Bayram tatili için Muğla'ya 3 günde 112 bin 869 araç girişi oldu Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan veriye göre Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine sahip olan kente, sadece 23 - 25 Haziran arasında 112 binin üzerinde araç giriş yaptı.

İHA

Tatilciler yollarda...

Kurban Bayramı için 9 günlük tatil Cumartesi günü başladı.

Okulların da kapanmasıyla birlikte durumu fırsat bilenler yurdun dört bir yanına akın etti.

Otogarlarda ve havalimanlarında başlayan yoğunluk kentlerde trafiği adeta kilitledi.

Kimileri de özel araçlarıyla yollara düştü.

Akın akın geliyorlar

Büyük bir çoğunluğun tercihi de her tatil döneminde olduğu gibi Muğla oldu.

Rotayı buraya çevirenler şehrin nüfusunu adeta artırdı.

Masmavi denizi altın kumlu plajları, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkat çeken kent, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

3 günde 112 bini aştı

Uzun bayram tatilini fırsat bilen yerli turistlerin ilk tercihlerinden biri olan Muğla’ya, 3 günde 112 bin 869 araç girişi oldu.

Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769’a ulaştı.

Tatilin ilk günlerinde bile bu kadar fazla olan ziyaretçi yoğunluğunun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.