Bayram tatili süresince Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyonu aşkın araç geçti İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatili boyunca 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı.

AA

9 günlük Kurban Bayramı tatili geride kaldı...

Milyonlarca vatandaş, tatili değerlendirmek adına yurdun dört bir yanına akın etti.

Yollarda ise ilk günden itibaren araç trafiği yaşandı.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen tatilciler otoyola Gerede-Karadeniz bağlantı yolundan, Zonguldak-Bartın hattından gelenler ise Yeniçağa gişelerinden giriş yaptı.

Anadolu'ya açılan kapı

En fazla araç geçişinin olduğu bölgelerden biri de Bolu Dağı Tüneli oldu.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı ile viyadükleri üzerinde de araçlar gidiş ve dönüşlerde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

1 milyonu aşkın araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'ndaki araç yoğunluğunun 9 gün süren bayram tatiliyle başladığını ve tatilcilerin dönüş yolunda da aynı yoğunluğun yaşandığını belirtti.

Bu süreçte 1 milyon 21 bin 945 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimin, Tünel Kontrol Merkezi'nde bulunan 91 kamera ile 24 saat esaslı takip edildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, güzergahta görevli karayolları ekiplerinin olaylara kısa sürede müdahale ederek ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalıştığını da sözlerine ekledi.