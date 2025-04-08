Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 130 bin kişi geldi

DHA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki, Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde, Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu.

Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra’yı, günübirlik tatilcilerle birlikte Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 130 bin kişi ziyaret etti.

TATİLCİLER AKIN ETTİ

Amasra, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 300 bin tatilciyi ağırlamıştı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; ilçeye arife günü 2 bin 631, bayramın 1'inci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398, bayram sonrası çarşamba günü 2 bin 830, perşembe günü 3 bin 7, cuma günü 3 bin 519, cumartesi günü 2 bin 801 ve pazar günü 2 bin 786 araç girişi oldu.

İlçeye 9 günlük bayram tatili boyunca 33 bin 489 araç giriş yaptı.

"DOLULUĞUN KURBAN BAYRAMI’NDA DA YAŞANMASINI BEKLİYORUZ"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, şu ifadeleri kullandı: