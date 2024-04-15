Bayram tatilinde Anıtkabir'e yoğun ilgi 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 200 binden fazla ziyaretçi Anıtkabir'e akın ederken, tarihi kasırlar ve müzeler ise 326 bin 531 kişiyi ağırladı.

DHA

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından veriler gelmeye başladı.

Tatil süresince başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanındaki tarihi bölgeler ve müzeler yoğun ilgi gördü.

Ata'ya ziyaret

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir de bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Tatil nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaş, resmi tatillerde de ziyarete açık olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

209 bin 431 kişi Anıtkabir'e geldi

Çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret etti.

Anıtkabir'i bayramın birinci günü 21 bin 78 kişi, ikinci günü 47 bin 228 kişi, üçüncü günü 46 bin 310 kişi ziyaret etti. 9 günlük tatilin toplamında ise 209 bin 431 kişi Ata'nın huzuruna çıktı.

Topkapı Sarayı'na yoğun ilgi

Müzelerdeki durum ise şöyle...

Topkapı Sarayı, tatil boyunca 147 bin 353 kişiyi ağırladı.

Tatil süresince sadece arife günü kapalı olan Topkapı Sarayı, bayramın üçüncü günü 21 bin 974 kişilik ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı.

326 bin 531 kişi ağırlandı

Topkapı Sarayı’nı tatil boyunca günlük ortalama 18 bin 500 kişi ziyaret etti. Dolmabahçe Sarayı da turist akınından nasibini aldı.

Uzun bayram tatili boyunca Dolmabahçe Sarayı’nı gezenlerin sayısı 60 bin 223 oldu. Dolmabahçe Sarayı, bayramın üçüncü günü tarihî bir rekora imza attı.

Sarayı gezenlerin sayısı 12 Nisan Cuma günü 11 bin 132 kişiye ulaştı. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylarıla tarihî kasırlar ve müzeler, 9 günlük tatil boyunca 326 bin 531 kişiyi ağırladı.

Beylerbeyi Sarayı'nı 20 bin 135 kişi gezdi

Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi de bayram tatilinde şehrin kültür sanat durakları arasında yerini aldı. Beşiktaş’taki Resim Müzesi’ni gezenlerin sayısı 21 bin 931 kişiye ulaştı.

Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı ise 11 bin 790 kişiyi ağırladı. Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi Sarayı ise ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı adreslerden biri oldu.

Bayram tatilinde Beylerbeyi Sarayı’nı 20 bin 135 kişi gezdi. Anadolu Yakası'nda turistlerin bir diğer uğrak noktası Küçüksu Kasrı'nı 11 bin 115 kişi gezdi. Tarihî yapıları gezenler, Milli Saraylar’a bağlı kafeteryalarla Küçüksu Mesire Alanı’nı da tercih etti.

Rakor ziyaretçi

Teknolojiyle tarihin kültürel ve manevi mirasını bir araya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de ziyaretçi akınına uğrayan adreslerden oldu. Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan ve açıldığı 8 Nisan 2022 tarihinden bu yana ücretsiz olarak gezilen İMM’yi bayram tatili boyunca 23 bin 435 kişi ziyaret etti.

Milli Saraylar’ın paha biçilemez cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Tatil süresince müzeyi gezenlerin sayısı 9 bin 676 kişiyi buldu.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi, bayramın üçüncü gününde rekor sayıya ulaştı. Müze, 12 Nisan Cuma günü ağırladığı 2 bin 294 kişiyle açıldığı günden bu yana ağırladığı en yüksek ziyaretçi sayısını elde etti.

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Ankara Palas Müzesi de bayram tatilinde en fazla ziyaret edilen adreslerden biri oldu. 21 Şubat 2024’te ziyarete açılan Ankara Palas’ı, 14 bin 442 kişi gezdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)