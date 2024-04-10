Bayram tatilinde Antalya ve Bodrum doldu, taştı Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde vatandaşların günler öncesinden akın ettiği Antalya ve Bodrum sahillerinde yoğunluk yaşandı. Kalabalık ve hava sıcaklığı yaz sezonunu aratmadı.

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DHA

Yurt genelinde Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Tatilin 9 gün olarak açıklanmasının ardından okulların da ara tatile girmesini fırsat bilen vatandaşlar rotaları oluşturdu.

İlk tercih ise dünyaca ünlü turizm merkezi Antalya ve Bodrum oldu.

Hafta sonundan yollara düşen tatilciler, kentlerdeki otelleri doldurdu. Turizmcilerin yüzü gülerken, vatandaşlar da güneşli havanın tadını çıkararak tatillerini yaptı.

Nem oranı 59 derece

Antalya'da bayramın 1’inci gününde kentte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkarken, nem oranı yüzde 59 olarak kayıtlara geçti.

Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü.

Sahillere akın ettiler

Havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı.

Yaz sezonunu aratmadı

Birçok turist ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu. Ramazan Bayramı dolayısıyla sahilde yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı.

"Bayram dolayısı ile yoğunluk var"

Denize girmek için sahile gelen Bilal Kotan, "Bugün hava çok güzel, sabahları her gün gelirim. Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Yaz aylarına doğru daha da kalabalık olur. Deniz suyu ısındı sayılır. Antalya'nın denizini çok beğeniyorum. Yüzdükçe yüzmek istiyorum." dedi.

Bodrum'da hava 25 derece

Bir yoğunluk da Bodrum'da yaşandı.

Hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu.

Güneşlendiler, yüzdüler...

Bazı tatilciler denize girerken, bazıları şezlonga uzanarak kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti.

Bazı tatilciler de su sporları yaparak keyifli anlar yaşadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)