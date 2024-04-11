Yurt genelinde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor.
Kimileri memleketinde vakit geçiriyor, kimileri de tatil beldelerinde güneşli havanın tadını çıkarıyor.
Muğla'da güneşlenip, yüzüyorlar
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti.
Günler öncesinden yollara düşen vatandaşlar, otelleri doldu taşırdı.
Plajlarda güneşlenmek ve yüzmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu.
Tercihlerini kayaktan yana kullandılar
Bazı tatilciler de tercihlerini kayak merkezlerinden yana kullandı. Erzurum'a giden vatandaşlar Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de nisanda kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Sezon devam ediyor
Her sezon onlarca ulusal ve uluslararası kış sporları organizasyonuna ev sahipliği yapan ve binlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, sezon devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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