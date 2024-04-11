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Bayram tatilinde bir tarafta yüzdüler bir tarafta kayak yaptılar

Bayram tatilinde bir tarafta yüzdüler bir tarafta kayak yaptılar 9 günlük tatilde güneşin tadını çıkarmak isteyenler Muğla sahillerinde denize girip yüzerken, kış severler ise Erzurum'da kayak yapmanın keyfini sürüyor.