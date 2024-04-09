Bayram tatilinde emniyet görevde: Gece radarla hız kontrolü 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için uygulanan tedbirler kapsamında radarla hız kontrolü gece saatlerinde de devam ediyor.

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AA

Ramazan Bayramı tatili başladı.

Milyonlarca tatilci yollara dökülürken hemen her bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tüm uyarılara rağmen dikkatsizlik ve kural ihlalleri ise kazalara davetiye çıkartıyor.

9 günlük tatilin ilk 3 gününde bin 838 kaza meydana geldi, binlerce kişi yaralanırken 19 kişi de hayatını kaybetti.

Bu süreçte denetimler her zamankinden daha sıkı tutuluyor.

Radar kontrolü gece boyunca devam ediyor

Ramazan Bayramı tatili süresince ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için uygulanan tedbirler kapsamında geceleri de radarla hız kontrolü yapılıyor.

Bu kapsamda, Ankara'da Özal Bulvarı'nda mobil radar aracıyla gece yapılan denetim, görüntülendi.

Can kayıplarının yarısının sebebi aşırı hız

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Özgür Gencer de denetimin ardından yaptığı açıklamada, trafik kazalarının yüzde 38'inin ve can kayıplarının yüzde 50'sinin aşırı hız kaynaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, cezai işlem uygulamak değil azami hız sınırlarına uyulması"

Amacımız, cezai işlem uygulamak değil azami hız sınırlarına uyulması. Bu bilinci oluşturmak için elektronik denetim sistemleriyle ve buna ek olarak mobil radar araçlarıyla da gece-gündüz kesintisiz denetim yapıyoruz.



Ayrıca, sorumluluk alanlarımızda havadan trafik denetimi yapıyoruz, ihlalleri tespit ediyoruz ve trafik yoğunluğu hakkında da bilgi ediniyoruz.

Uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte mola verilmeli

Gencer, tedbirlerin iki katına çıkarıldığını belirterek, sürücü ve yolculara, şu uyarılar bulundu:

Uykusuz, yeterince dinlenmeden yola çıkmamalarını, uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte 10 dakika da olsa mola vermelerini rica ediyoruz. Hız sınırlarına uymalarını istiyoruz.



Ön ve arka koltukta oturan yolcuların da yolculuk süresince emniyet kemerini takmasını, motosiklet ve motorlu bisiklet kullananların kasklarını takmalarını, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını ve önemlisi trafikte sabırlı, saygılı, sakin davranmalarını hatırlatıyoruz.

Hız sınırı ihlalleri ve tarifeler

Can ve mal güvenliği için ekipler görevlerine devam ederken, kural ihlallerine de ceza kesiliyor

Buna göre 2024 itibarı ile hız sınırı ihlallerinde şu tarifeler uygulanıyor:

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma: Bin 506 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma: 3 bin 135 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma: 6 bin 439 TL

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)