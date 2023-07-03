Bayram tatilinde Kuşadası'na 2 milyon turist geldi

Kurban Bayramı tatili boyunca yurdun dört bir yanında yoğunluk yaşandı.
Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden biri olan Kuşadası da, 9 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil yaşattı.
Bayram tatilinin ardından günlük ortalama 800 bin kişiyi ağırlamayı sürdüren tatil kentinde yerli ve yabancı turistler ağırlandı.
2 milyon ziyaretçi geldi
Kuşadası, okulların kapanmasının hemen ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
2 milyon kişinin geldiği kent, son 4 yıldır yapılan yatırımlarla konuklarını çok daha iyi biçimde karşıladı.
Tatil boyunca plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
4 bin ton atık toplandı
Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili için Kuşadası’nı tercih eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı özenle temizledi.
9 gün boyunca her gün ortalama 420 ton evsel atık toplayan ekipler, tatil boyunca toplam 4 bin ton atık toplayarak düzenli depolama alanına ulaştırdı.