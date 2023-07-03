Bayram tatilinde Kuşadası'na 2 milyon turist geldi 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, denizi ve plajıyla ün salan Kuşadası'na akın etti.

İHA

Kurban Bayramı tatili boyunca yurdun dört bir yanında yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden biri olan Kuşadası da, 9 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil yaşattı.

Bayram tatilinin ardından günlük ortalama 800 bin kişiyi ağırlamayı sürdüren tatil kentinde yerli ve yabancı turistler ağırlandı.

2 milyon ziyaretçi geldi

Kuşadası, okulların kapanmasının hemen ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

2 milyon kişinin geldiği kent, son 4 yıldır yapılan yatırımlarla konuklarını çok daha iyi biçimde karşıladı.

Tatil boyunca plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

4 bin ton atık toplandı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili için Kuşadası’nı tercih eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı özenle temizledi.

9 gün boyunca her gün ortalama 420 ton evsel atık toplayan ekipler, tatil boyunca toplam 4 bin ton atık toplayarak düzenli depolama alanına ulaştırdı.