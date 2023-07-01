Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler Belgrad Ormanı'nı doldurdu Şehir dışına çıkmayıp İstanbul’da kalanlar Belgrad Ormanı'nda güzel havanın tadını çıkararak bir yandan da mangal yaktı. Arkadaşlarıyla ormana gelmeyi tercih eden vatandaşlar oyun oynayarak ormanın tadını çıkardı.

İHA

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilin sonuna gelindi.

Binlerce vatandaş İstanbul'dan farklı şehirlere giderken bir diğer yandan da kentte kalan vatandaşlar bu durumun keyfini çıkardı.

Son gününde Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Belgrad Ormanı ziyaretçi akınına uğradı.

Piknik yapmak ve dinlenmek için İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı’na gelen vatandaşlar keyifli saatler geçirdi.

Ailesiyle veya arkadaşlarıyla ormana gelmeyi tercih eden İstanbullular mangal yaparak, oyun oynayarak ormanın tadını çıkardı.

"İstanbul’un tadını çıkarmaya çalışıyorum"

Arkadaşlarıyla mangal yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen Erdoğan Kandamış, şunları söyledi:

Bayramımız mübarek olsun, mangal görevini bana verdiler. Yapacak bir şey yok. Akrabalarla bir etkinlik yapalım dedik. İstanbul’da ya bunu yapacaktık ya denize gidecektik. Bize de mangal işi düştü.



Ben bayramda İstanbul’u seviyorum, trafik olmuyor. Şehir biraz boşaldığı için İstanbul’un tadını çıkarmaya çalışıyorum.



En güzeli de bu bence, İstanbul’un yerlisi İstanbul’da kaldığı zaman çok güzel oluyor. Her yeri kullanıyoruz. En azından bu avantajı var.

"Hep beraber ailecek eğlenmeye geldik"

Arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyen İlhan Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: