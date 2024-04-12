Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 3 bin 706 trafik kazasında 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Ramazan Bayramı tatili sürüyor...

Bayram tatili nedeniyle yurt genelinde birçok vatandaş yollara düştü.

Hal böyle olunca birçok trafik kazası da beraberinde geldi.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 6 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

48 vatandaşımız hayatını kaybetti

Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazalarında 48 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya bu kazalarda 6 bin 184 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya ayrıca, bayram tatilinden geri dönüş yolculuklarının başladığını, trafikte yoğunluğun arttığını söyledi.

Yerlikaya, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre denetimlere devam ettiğinin de altını çizdi.

Dönüş yolu için vatandaşları uyardı: Lütfen aşırı hız yapmayalım

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391.472 araç denetlendi. 23.813 araca hız ve radar işlemi, 23.886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 3.706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6.184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."