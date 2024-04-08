Bayram tatilinin ilk 2 gününde yaşanan kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti Bakan Ali Yerlikaya, iki günlük tatil bilançosunda yollardaki yoğunlukta 572 trafik kazasının yaşandığını ve 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yollardaki durumu açıkladı.

Tatil için yollara düşen sürücülerin yurt genelinde denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü vurguladı.

Ancak kural ihlalleri kazaları da peşine getirdi.

"572 trafik kazası meydana geldi"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede 572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi.

19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı."

"12 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri de aktardı:

"Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam bin 966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"Hayatla yarışılmaz"

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Hayatla yarışılmaz."