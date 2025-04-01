Bayram tatilinin ilk üç gününde 663 trafik kazası yaşandı

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehirler arası yolculukların artması, trafikte yoğunluğa ve kazalara neden oldu.

Uzun tatili fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine akın ederken, yollarda da hareketlilik yaşandı.

Ancak bu yoğunluk, beraberinde acı tabloları da getirdi.

663 TRAFİK KAZASI

9 günlük bayram tatilinin ilk 3 gününde, 663 trafik kazası meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan kazalarda 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3 bin 619 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 120 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

İL ÜÇ GÜNDE ÖLÜ SAYISI 27'YE ULAŞTI

Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3bin 619 vatandaşımız ise yaralandı.

528 BİNİ AŞKIN ARAÇ DENETLENDİ

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528 bin 654 araç denetlendi.

27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.