Bayram ve tatil dönüş yolu çilesi başladı Toplam 3 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün sona eriyor. Okullardaki bir haftalık ara tatilin de bugün son günü. Tatil ve ziyaret amacıyla bulundukları şehri terk edenler, yarın işbaşı yapmak üzere geri dönmeye başladı.

AA Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren için dönüş vakti geldi. Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu başladı. İstanbul'da dönüş yolunda ve Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki pek çok güzergahta trafik yoğunlaştı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı. Tekirdağ-İstanbul kara yolu Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi ve trafik yoğunluğunun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor. Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor. İstanbul-İzmir Otoyolu Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler de yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor. Güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri, meydana gelen kazalara anında müdahale ederek, sürücülere yardımcı oluyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bayram tatilinin son gününde "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor Ramazan Bayramı tatilinin son gününde "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolları Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Bolu Bugün sona erecek bayram tatili öncesi dönüşe geçenler nedeniyle otoyolun Bolu kesimi Gerede-Karadeniz bağlantı, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. Düzce Otoyolun Düzce geçişi Hatıplar, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler, Beyköy, Gümüşova rampaları ve Büyük Melen kesimlerinde ise zaman zaman yoğunluk görülüyor. Ankara Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor.