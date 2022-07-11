Bayram yolundaki kazalarda 25 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

9 günlük bayram tatilinde milyonlar yollara döküldü.

Trafikte yoğunluk ve tüm uyarılara rağmen dikkatsizlik kazalara neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazalara ilişkin son verileri açıkaldı.

25 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Soylu, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1'inci günü 8, 10 Temmuz bayramın 2'nci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.