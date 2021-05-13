Bayramda bankalar açık mı? EFT-havale işlemi yapılır mı? Bayramda banka çalışma saatleri 2021

Bayramda bankalar açık mı? EFT-havale işlemi yapılır mı? Bayramda banka çalışma saatleri 2021

Ramazan Bayramı'na girilmesiyle birlikte bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 'Bayramda bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?' sorularına yanıt arıyor. Peki bayramda bankalar açık mı?

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın sona ermesinin ardından 13 Mayıs Perşembe günü yani bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşanıyor.

Bu kapsamda, Ramazan Bayramı'nda banka çalışma saatleri hakkında bilgi almak için araştırmalar yapılıyor. Bayramın ilk gününde bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini nasıl yapabileceğini, EFT ve havalenin yapılıp yapılmayacağına dair sorulara yanıt arıyor.

Peki bayramda bankalar açık mı çalışıyor mu? 13 Mayıs 2021 bugün bankalar açık mı, EFT ve havale işlemi yapılır mı? İşte detaylar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Tam kapanma kararı nedeniyle banka çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bankalar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü tam gün çalışırken 12 Mayıs Arife Günü ise yarım gün çalıştı.

13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma günleri, bayrama denk gelen günlerde de şubeler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatilinin ardından bankalarda işe dönüş ve hizmet verme tarihi ise 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü olması bekleniyor.

BAYRAMDA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri sadece bankaların açık olduğu saatlerde gerçekleştiği için Arife günü, öğle saatine kadar yapılabiliyor. Bu nedenle 12 Mayıs 12:30'dan sonra yapılan EFT/Havale işlemleri, 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.