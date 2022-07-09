Bayramda cezaevi görüşü var mı, ne zaman yapılacak?

Bayramda cezaevi görüşü var mı, ne zaman yapılacak?

Kurban Bayramı'nda cezaevinde olan yakınlarını görmek isteyenler, "Bayramda cezaevi görüşü var mı, ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Yakınları cezaevinde olanlar ve bayramı buruk geçirenler, açık görüşleri merak etmeye başladı.

Kurban Bayramı'nda cezaevindeki yakınlarını görmek isteyenler, "Bayramda cezaevi görüşü var mı, ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Bu kapsamda da bayramda cezaevlerinde açık görüş genelgesi, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Peki, 2022 Kurban Bayramı'nda hangi tarihlerde cezaevlerinde açık görüş yapılacak?

Bayramda cezaevi görüşü var mı, ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı Kurban Bayramı'nda açık görüş yapılmasına yönelik genelgeyi kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgeye göre; açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.

Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.