Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Güneşli havanın da etkisiyle Ramazan Bayramı'nın ikinci günü dışarıya çıkan İstanbullular, kentin tarihi ve turistik mekanları ile sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

AA

Bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü...

Dün yağan yağmur İstanbulluları evlerine kapatsa da bayramı gezmek için vesile bilen İstanbullular bugün şehrin her köşesinden belirli.

3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler aileleriyle birlikte turistik mekanlara akın etti.

İstanbul'da bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar, güneşli havayı değerlendirerek kentin tarihi ve turistik mekanları ile sahil kesimlerine gelenler yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve araçlarda kalabalık oluştu.

Yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Eminönü, Sultanahmet gibi şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde trafik ve insan yoğunluğuna neden olurken, vapur iskelelerinde de kalabalık arttı.

Vapura binmek isteyenler, iskeleler ve çevresinde kuyruk oluşturdu.

Mezarlıkların çevresinde araç trafiği arttı

Bayramda kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar nedeniyle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunlaştı.

Kalabalıklaşan şehitlik ve kabirleri ziyarete gelenler de Edirnekapı'da metrobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluğa neden oldu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da Kadıköy Meydanı, Caddebostan ve Maltepe sahilinde insan yoğunluğu yaşandı.