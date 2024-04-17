Bayramda düzensiz göçmen operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde yapılan 'Kalkan-20' operasyonlarında yakalanan 2 bin 101 düzensiz göçmen için sınır dışı edilme işlemleri başladı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, bayram tatili süresince yurt genelinde yürütülen operasyonlara yer verdi.

"2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı"

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Düzensiz göçle mücadelemize, bayram tatili boyunca kesintisiz ve kararlılıkla devam ettik.

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-20" denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı."

"Göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz"

Paylaşımın devamında ise şöyle denildi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz.

"40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı"

Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 103'ü İstanbul’da olmak üzere

162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101’inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

"Sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı"