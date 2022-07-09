Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9-12 Temmuz bayramda para transferi...

Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9-12 Temmuz bayramda para transferi...

Bayramda para transferi yapmak isteyenler, "Bayramda EFT ve havale yapılır mı?" sorusunu gündeme getirerek araştırmaya başladı. Peki, Bayramda EFT ve havale yapılır mı?

Kurban Bayramı tüm İslam alemi tarafından coşkuyla ve paylaşımla kutlanmaya başlandı.

Bazı vatandaşlar tatile çıkarken, bazıları ise aileleriyle zaman geçirmeyi tercih ediyor.

Tatile çıkan ve bazı ödemeleri yapmak için gecikenler, EFT ve havele işlemlerinin bayramda yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, "Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9-12 Temmuz bayramda para transferi olur mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9-12 Temmuz bayramda para transferi olur mu? İşte yanıtı...

Bayramda EFT ve havale yapılır mı?

Bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek. Arefe gününde yarım gün; öğle tatiline kadar çalışan bankalar yeniden tatil sonrası faaliyete geçecek.

Kurban Bayramı günleri boyunca ve diğer resmi tatillerde EFT işlemi gerçekleştirilemez. Ancak resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında havale işlemi gerçekleştirilebilir. Resmi tatilde yapılan EFT işlemi tatil sonrası ilk iş günü hesaba geçmektedir.