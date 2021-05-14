Bayramda EFT/havale yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer?

Bayramda EFT/havale yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer?

Bayram tarihleri içinde para transferi yapmak isteyen vatandaşlar EFT/havale işlemlerine dair detayları araştırıyor. Peki bayramda eft/havale yapılır mı, ne zaman hesaba geçer? İşte ayrıntılar..

Bankaların kapalı olması dolayısıyla bayramda EFT yapılması halinde paranın hesaba geçip geçmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı.

Bayram olduğunu unutarak havale veya EFT yapanlar ise, hesaba ne zaman geçeceğini merak ediyor.

EFT, paranızı farklı bankalar arasında bir hesaptan diğerine aktarabildiğiniz bir yöntem olarak tanımlanıyor. Havale işlemi ise aynı bankanın farklı şubeleri arasında ya da aynı şubedeki farklı hesaplar arasında yaptığınız para transferi olarak tanımlanıyor.

Peki, bayramda EFT yapılır mı? İşte yanıtı..

BAYRAMDA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalıştı. Öğlenin ardından Ramazan Bayramı tatiline başladı. Bundan dolayı EFT gibi bankacılık işlemleri ve özel ve tüzel kişilerin işlemleri, 18 Mayıs Pazartesi günü yapılabilecek.

Ramazan Bayramı'nın yanı sıra bütün resmi tatil günlerinde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, ilk iş günü gerçekleşir. Havale işlemiyse her gün her saat yapılabilir.

Dolayısıyla 13-14-15 Mayıs 2021 günlerinde idrak edilen Ramazan Bayramı'nda ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü farklı bankalar arasındaki EFT işlemleri geçerli olmayacak. Bu tarihlerde yapılan EFT para transferi, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü işleme konacak.

EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.