Bayram'da görev yapacak 226 bin 586 polisin 19 bin 923'ü İstanbul'da

Bayram'da görev yapacak 226 bin 586 polisin 19 bin 923'ü İstanbul'da

Kurban Bayramı'nda yoğun bir mesaiye girecek olan görevli 226 bin 586 polisin 19 bin 923'ü İstanbul'da görevlendirildi. Ekipler, şehir içi huzur ve güvenliğe yönelik tedbirler aldı.

Ülke genelinde Kurban Bayramı sevinci yaşanırken, güvenlik güçleri de bayram tedbirlerini aldı.

Bayramda kentlerde huzuru sağlamak üzere 226 bin 586 polis görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda kentte 19 bin 923 polisin görev alacağını açıkladı.

KENT İÇİ HUZUR İÇİN POLİSLER YOĞUN MESAİDE

Kurban Bayramı öncesi ve sonrası halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirilmesi amacıyla kent genelinde asayiş olayları ve trafik akışına yönelik çalışma noktaları belirlendi.

19 BİN 923 POLİS İSTANBUL'DA

Bayram öncesi ve süresince 569 trafik unsuru, 1074 trafik personeli olmak üzere diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914 ekipten oluşan 19 bin 923 polis görev yapacak.

TRAFİK TEDBİRLERİ SÜRDÜRÜLECEK

Polis, bayram öncesi ve süresince vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 otogar ve cep otogarı, il giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, 3 bin 530 cami ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri başta olmak üzere kentin asayişi ve güvenliği için görev ifa edecek.

YOĞUN NOKTALARDA DENETİM

Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacak.

TEDBİRLER İNCELENDİ

Trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla kent sınırları içerisinde geceli gündüzlü çalışacak görevliler, yapılan etkin denetimlerle emniyet müdürlüğünün sorumluluk alanında bayram öncesi, sırası ve sonrasında tedbirleri sürdürecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da kentte Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirleri helikopterle inceledi.