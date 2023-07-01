Bayramda İstanbul'da kalanlar Adalar'a akın etti 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için iskelelere geldi.

DHA

Kurban Bayramı'nda tatilde şehir değiştiremeyenler İstanbul'un tadını çıkardı.

Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Megakent'te sakinlik hakim.

Şehir dışına çıkanların ardından boş kalan kenti değerlendirmek isteyenler, turistik bölgeleri gezdi.

İstanbullular Adalar yolcusu

Dönüş öncesi bayramın son gününde ise güzel havayı da fırsat bilenler, Adalar'a gitmek için Kadıköy ve Kabataş iskelelerine geldi.

Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren iskelede insan kalabalığı dikkat çekti.

"Boş kalan İstanbul’un tadını çıkarmaya çalışıyoruz"

Kadıköy İskelesi'nde vapura binmek için kuyrukta bekleyen Murat Aydoğdu "Havanın güzel olması, alternatiflerin çok olması nedeniyle Adalar'a gitmeyi düşündüm. Bu bayramda İstanbul’da kaldık, biz de boş kalan İstanbul’un tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

"Tatili değerlendirmek için gidiyoruz"

Ailesi ile birlikte adalara gideceğini söyleyen Mustafa Akça "Çocuklarla birlikte tatili değerlendirmek için gidiyoruz. Herkese iyi tatiller olsun." diye konuştu.