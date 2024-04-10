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Bayramda İstanbul'da kalanlar vapur iskelelerine akın etti

Bayramda İstanbul'da kalanlar vapur iskelelerine akın etti Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da çok sayıda vatandaş tercihini Adalar'dan yana yaptı ve iskelelerde yoğun insan kalabalığı oluştu.