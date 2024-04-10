İHA
9 günlük bayram tatili için kimileri memleketine kimileri de tatil beldelerine akın etti.
Günler öncesinden başlayan hareketliliğin ardından Megakent, İstanbullulara kaldı.
İstanbullular kendini sokaklara attı
Güneşli havanın da etkili olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yollara düştü.
Park bahçeleri, sahiller adeta doldu taştı.
İskelelerde yoğunluk oluştu
Bir yoğunluk da Adalar'da yaşandı. Aileleriyle birlikte dışarıya çıkan vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinden sonra vapur iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.
Oluşan kalabalık drone ile görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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