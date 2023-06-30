Bayramda tatilcilerin tercihi kamp alanları oldu Kurban Bayramı tatilini sahil kesimlerinde değerlendiren vatandaşların büyük çoğunluğu kamp alanlarını tercih etti. Sahilde bütçe dostu tatil, 7'den 70'e yoğun ilgi gördü.

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Bugün Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü...

Yurt genelinde tatil hazırlığı günlerce sürdü.

Ardından geçtiğimiz cumartesi başlayan 9 günlük bayram tatiliyle vatandaşlar yollara düştü.

Tatil beldelerinde yoğunluk

Okulların da tatil olması, tatilcilerin oranını artırdı.

Günler öncesinden tatil beldelerinde rezervasyon yaptıranlar, büyük bir yoğunlukla kentlere giriş yaptı.

Muğla ve Antalya bir kez daha ilk tercihler arasında yer aldı.

Kamp alanlarına akın etiler

Bu yıl ise otel doluluk oranları kamp hayatıyla yarışır hale geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde tedbirler kapsamında vatandaşlar çadır hayatıyla tanıştı.

Tatil yapamayanlar kıyı bölgelerindeki kamp alanlarına akın etti.

Ekonomik ve konforlu tatil

Alışılan kamp hayatı, bayramda da yoğun ilgi gördü. Özellikle Ege Bölgesi'nde kamp alanları adeta yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yüksek fiyatlardan kaçan vatandaşlar hem ekonomik hem de konforlu bir tatil yapmayı tercih etti.

Burada en önemli faktör ise doğayı sevmek...

Duvarsız evlerde bayramı karşılayanlar, diğer vatandaşlarla adeta aile gibi olarak bayram merasimini yaşadı.

Kamp tatili için neler gerekli

Ailecek ya da yalnız gidilen kamp alanlarında ihtiyaçlar değişmiyor.

Kamp alanında; Çadır, uyku tulumu, mat, yastık, el feneri, kamp sandalyesi, kamp masası, kamp lambası.

Kamp mutfağı; Kibrit / çakmak, mini tencere, su ısıtıcı, tabak, kupa, çatal / kaşık, kesme tahtası, bıçak, soğutucu, çöp torbası.

Kıyafetler; Hızlı kuruyan iç ve dış kıyafetler, çorap, güneş gözlüğü, şapka, yağmurluk.