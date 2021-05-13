Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargo çalışma saatleri

Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargo çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kargolarda işlem yapmak isteyen kişiler, kargoların çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte hayata geçirilen ve 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 17 günlük tam kapanma uygulaması devam ediyor.

Tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, kargoda işlem yapmak isteyen binlerce vatandaş, kargo çalışma saatlerini araştırıyor. ''Bugün bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu?'' sorularına yanıt aranıyor.

81 ilde uygulanan tam kapanma sürecinde muaf olan işletme ve meslek grupları bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu.

Peki, bayramda kargolar açık mı, kargo ve dağıtım şirketleri sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte 2021 Ramazan Bayramı'nda kargo çalışma saatleri...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Online alışverişin ön planda olduğu bu dönemde, binlerce vatandaş kargolarının akıbetinin öğrenmek amacıyla "Bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kargolar tam kapanma süresi boyunca çalışmaya devam eden işletmeler arasında yer alıyor.

Normal şartlarda kargolar, Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı oluyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargolar; 13, 14, 15 Mayıs'ta kapalı olacak.

Bayramın tamamlandığı günün ertesi günü Pazar gününe denk geldiği için kargolar, en erken 17 Mayıs'ta işlem yapılabilecek.

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MNG KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

YURT İÇİ KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

ARAS KARGO

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 ile 13:00

Pazar: Kapalı

PTT KARGO

Hafta içi: 08.30 - 17.00

Cumartesi: 09.00 - 19.00

Pazar: Kapalı