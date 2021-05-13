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    Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargo çalışma saatleri

    Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kargolarda işlem yapmak isteyen kişiler, kargoların çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı?
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 10:16
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    Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargo çalışma saatleri

    Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte hayata geçirilen ve 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 17 günlük tam kapanma uygulaması devam ediyor.

    Tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, kargoda işlem yapmak isteyen binlerce vatandaş, kargo çalışma saatlerini araştırıyor. ''Bugün bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu?'' sorularına yanıt aranıyor.

    81 ilde uygulanan tam kapanma sürecinde muaf olan işletme ve meslek grupları bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu.

    Peki, bayramda kargolar açık mı, kargo ve dağıtım şirketleri sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte 2021 Ramazan Bayramı'nda kargo çalışma saatleri...

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Online alışverişin ön planda olduğu bu dönemde, binlerce vatandaş kargolarının akıbetinin öğrenmek amacıyla "Bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kargolar tam kapanma süresi boyunca çalışmaya devam eden işletmeler arasında yer alıyor.

    Normal şartlarda kargolar, Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı oluyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargolar; 13, 14, 15 Mayıs'ta kapalı olacak.

    Bayramın tamamlandığı günün ertesi günü Pazar gününe denk geldiği için kargolar, en erken 17 Mayıs'ta işlem yapılabilecek.

    Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan Bayramı nda kargo çalışma saatleri #1

    KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    SÜRAT KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 18.00

    Cumartesi: 09:00 - 14.30

    Pazar: Kapalı

    MNG KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 18.00

    Cumartesi: 09:00 - 14.00

    Pazar: Kapalı

    YURT İÇİ KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 18.00

    Cumartesi: 09:00 - 14.00

    Pazar: Kapalı

    ARAS KARGO

    Hafta içi: 08:30 - 18:00

    Cumartesi: 08:30 ile 13:00

    Pazar: Kapalı

    PTT KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 17.00

    Cumartesi: 09.00 - 19.00

    Pazar: Kapalı

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