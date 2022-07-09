Bayramda minibüsler,dolmuşlar çalışıyor mu? Toplu taşıma ücretsiz mi?

Minibüsler ve dolmuşlar bayramda çalışacak mı? Toplu taşıma bayramda ücretsiz olacak mı? İşte tüm merak edilenler..

Kurban Bayramı'nda şehir içinde dolmuş,minibüs ve diğer toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar bu araçların bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

Metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçları güzergahında olmayanlar minibüs ve dolmuşları tercih ediyor.Peki bayramda minibüs ve dolmuşlar çalışacak mı? İşte cevabı..

Bayramda dolmuşlar ve minibüsler çalışıyor mu?

Toplu taşıma araçlarının seferleri düzenlendikten sonra gözler dolmuş ve minibüslerin çalışma saatlerine çevrildi.

Yapılan açıklamaya göre dolmuş ve minibüsler planlamalara göre çalışma saatlerine devam edecek.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Vatandaşların en çok merak ettikleri arasında toplu taşıma araçlarının bayramda ücretsiz olup olmayacağı konusu bulunuyor.İETT tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz olacak.Ancak İETT'ye bağlı olmayan dolmuş ve minibüsler ücretli şekilde kullanılabilecek.