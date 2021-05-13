Bayramda nereler açık? 2021 Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler listesi..

17 günlük tam kapanma süreci içerisinde yer alan Ramazan Bayramı'nda nereler açık nereler kapalı merak ediliyor. Peki bayramda nereler açık? İşte, Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler listesi..

Salgınla mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Alınan 17 günlük tam kapanma uygulaması, Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bu yıl da pandemi gölgesinde geçirilecek olan Ramazan Bayramı'nda nereler açık, nereler kapalı? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki bayramda nereler açık? İşte, 2021 Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler listesi...

BAYRAMDA NERELER AÇIK, NERELER KAPALI?

Ramazan Bayramı'nda özel olarak açık olacak bir yer bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesinde belirtilen yerler, belirtilen saat aralıklarında açık olacak. Buna göre bayramda açık olan yerler şu şekilde sıralanıyor:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).

Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.