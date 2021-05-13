Bayramda online yemek siparişi olacak mı? İçişleri Bakanlığı duyurdu..

Ramazan Bayramı'nda yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş hizmeti veren firmaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bayramda online yemek siparişleri kaça kadar?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan kesintisiz 17 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nın da bu sürecin içerisinde yer alması nedeniyle vatandaşlar, pek çok konu hakkında araştırmalarına başladı. Bunlardan biri de bayramda yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş hizmeti veren firmaların çalışma saatleri oldu.

Peki Ramazan Bayramı'nda online yemek siparişleri kaça kadar? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş hizmeti veren firmaların çalışma saatleri...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ OLACAK MI, KAÇA KADAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş hizmeti veren firmaların çalışma saatleri 13 Mayıs Perşembe günü yani bugün değişiyor.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, Ramazan'ın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.