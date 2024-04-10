Bayramda şehitlikler unutulmadı: Kimisi dua etti kimisi şeker bıraktı Arefe gününde olduğu gibi bayramın birinci gününde de şehit aileleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Acılı şehit annesi, "Teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı" ifadelerini kullandı.

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AA

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı geldi.

Milyonlar bayram namazının ardından bayram kahvaltısına giderken vatan için genç yaşta toprağa düşenler unutulmadı.

Türkiye'nin hemen her yerinde bulunan şehitlikler ziyaretçilerle doldu.

Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul

Arefe günü de yoğun bir ziyaretin olduğun şehitliklerde, acılarını ilk günkü gibi yaşayan aileler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yoğunluğun yaşandığı şehitliklerden biri de İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği oldu.

Çocuklarıyla birlikte gelen aileler, şehit yakınlarının mezarı başında dualar okudu, temizlik yaptı.

"O teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı"

Oğlu Özcan İlhan'ın geçen yıl Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğunu belirten annesi Gülveşin İlhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bayramımız yok, bu ikinci bayram. O teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı. Oğlum Şırnak'ta 5 arkadaşıyla şehit oldu. Her gün buradayım geliyorum. Bizim canımız yandı ama umarım başka hiçbir annenin canı yanmasın."

Eskişehir

Eskişehir'de de vatandaşlar şehitlerin mezarları başında dua etti.

Şehit yakını Yasin Karabıyık, Kurşunlu Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra ilk olarak şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.

"Bizde şehitlerin ölmediğine, halihazırda hayatta olduğuna inanılır"

Karabıyık, şehitliğin gelinebilecek en yüksek makam olduğunu belirterek, "Kendisi teyzemin oğlu olur. Bizde şehitlerin ölmediğine, halihazırda hayatta olduğuna inanılır. Bu sebepten dolayı bizler de buraya gelip onun maneviyatını hissetmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Türk halkı doğuştan askerdir"

Memur emeklisi Mahmut Gedik de arkadaşlarıyla her pazar şehitliği ziyaret ettiklerini, bu kez bayram dolayısıyla geldiklerini anlattı.

Şehitlikte bir arkadaşının metfun olduğunu dile getiren Gedik, "Bizim ruhumuz asker zaten. Türk halkı doğuştan askerdir, bizde de askerlik var, Mehmetçik olma duygusu var. Bu çok ayrı bir duygu. Allah hepsinden gani gani razı olsun, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Malatya

Malatya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)