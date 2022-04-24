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    Bayramdan önce hesaplarda! KYK burs ve krediler ayın kaçında yatacak?

    Mayıs ayının ilk haftasında yapılan KYK ödemeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi. Peki KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşte KYK mayıs ayı ödeme tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 11:02
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    Bayramdan önce hesaplarda! KYK burs ve krediler ayın kaçında yatacak?

    KYK öğrenim kredisi alan öğrencilere, mayıs ayı ödemeleri için müjdeli haber geldi.

    Bu sene 2 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı vesilesiyle ödemeler erkene çekildi.

    Binlerce öğrenci, "KYK mayıs ödemeleri erken yatacak mı?", "KYK burs ve krediler bayramdan önce yatar mı" sorularına yanıt arıyor.

    KYK burs ve kredileri öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'u arasında yatırılıyor.

    Bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 2 Mayıs tarihine denk geliyor ve 5 Mayıs tarihinde bayram son bulunuyor.

    Peki KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte mayıs ayı KYK ödeme tarihleri...

    KYK mayıs ödemeleri ayın kaçında?

    KYK mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin tarihi belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız" dedi.

    Bayramdan önce hesaplarda! KYK burs ve krediler ayın kaçında yatacak? #1

     


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