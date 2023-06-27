Bayramı İstanbul'da geçirecekler buraya! Şehrin dört bir yanında ailecek gezilecek rotalar Mimarisi ve doğasıyla kendine hayran bırakan tarihi kentlerden olan İstanbul'da bayram süresince gezilecek rotaları sizler için derledik.

ensonhaber.com

Bugün arefe...

Kurban Bayramı'na saatler kaldı...

Böylelikle milyonlarca vatandaşı bayram heyecanı sardı.

Yurdun dört bir yanında hummalı hazırlıklar yapılıyor, tatilciler belirledikleri rotalara akın etmeye devam ediyor.

Öyle ki 9 günlük tatili fırsat bilen İstanbullular da cumartesi günü şehrin Ankara yönündeki çıkışında büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Ardından gözler Megakent'in trafiğine çevrildi ve alışılmadık manzaralar ortaya çıktı.

Kentte trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yoğunluğun yüzde 8'e ulaştığı görüldü.

Bayramı İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar da planlar yapmaya başladı.

Ailecek ve sevdikleriyle gezilecek rotalar arayanları sizler için derledik.

İşte Megakent'in dört bir yanında bayramda gezilecek rotalar...

1 / Kız Kulesi

Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen sembol yapılardan biri de Kız Kulesi.

İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları 11 Mayıs'ta tamamlandı.

Ardından yeni yüzüyle vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görkemli bir açılışın ardından mayıs ayı sonuna kadar ziyaretlerin ücretsiz olduğu açıklandı. Bu süreçte vatandaşlar büyük bir yoğunlukla kulenin yeni halini görmeye gitti.

Yeni haliyle büyük beğeni toplayan Kız Kulesi bayramda da ailecek ziyaret edilecek rotalar arasında yer alıyor.

2 / Atatürk Arboretumu

Megakent'in gözde ağaç parkı olan Belgrad Ormanı'ndaki Atatürk Arboretumu da bayramda gezilecek ilk rotalardan biri. Park, yıllık ortalama 200 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Her yıl 4 mevsim ziyaretçi akınına uğrayan ağaç parkı, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Öte yandan fotoğraf tutkunları da sıkça ziyaret ediyor.

3 / Nakkaştepe Millet Bahçesi

50 bin metrekarelik Boğaz manzaralı mesire alanı, spor alanları, piknik alanları, tenis kortu, biyolojik göleti, kapalı çocuk oyun salonu, doğa kaşif atölyesi, macera parkuru, okçuluk alanı, uçan yol ve seyir terası ile hizmet veriyor.

Özellikle çocuklu aileler buradaki hizmetlerden faydalanarak manzaranın keyfini çıkarabiliyor.

4 / Mihrabat Korusu

İstanbul Kanlıca'daki 200 dönümlük Boğaz manzaralı Mihrabat Korusu, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap ediyor.

Korudaki yürüyüş parkuları ve eşsiz manzara, bayramda ziyaret etmeye değer adreslerden.

5 / Gülhane Parkı

Kentte bayram süresince tarihi mekanları ziyaret etmek büyük bir keyif verecektir.

Bunlardan biri de günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı. Laleleriyle ünlü olan park, içerisindeki yeme içme alanları, yürüyüş alanları ve seyir terasıyla büyük bir keyfi sunuyor.

6 / Pierre Loti Tepesi

Megakent’in en güzel seyir teraslarından biri olan Pierre Loti Tepesi, hemen her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tepede kahve yudumlayarak serin havada bayramı geçirmek mümkün.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bölgede Haliç manzarası, Tavsan Adası ve turistik tesisler büyük keyif verecektir.

7 / Anadolu Kavağı

Anadolu Kavağı, İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan en uç semti.

Burayı ön plana çıkaran en belirgin özelliği, tarihi misyonunun yanında, turistik bir balıkçı kasabası olması. Yoros Kalesi olarak bilinen ve Doğu Roma döneminden kalan kale, turizm açışından büyük bir yere sahip.

İstanbul'un içinde, sessiz ve sakin, ulaşımı alternatifli, manzarası olağanüstü, balığı ve balıkçılarıyla meşhur Anadolu Kavağı, İstanbulluların akıllarının hep bir köşesinde olan fakat pek sık gitmedikleri bir yer. Gidenin de hayran kaldığı cennetten bir köşe.

Girişler ise ücretsiz...