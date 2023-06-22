Bayramı kabusa çevirmemek için bu uyarılara dikkat: Yollarda kaza kara noktaları Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre belirlenen Türkiye genelinde en çok kaza yaşanan 23 'kaza kara noktasını' bayram tatilinde yola çıkacak olanların dikkatle incelemesi gerekiyor.

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Türkiye Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

28 Haziran'da başlayacak 4 günlük bayramın tatil süresi ise hafta sonlarının birleştirilmesiyle 9 güne çıktı.

Tatilin uzaması, palanları da uzatırken, şehir dışı planları öncelik kazandı.

Bu da yollarda yoğunluk anlamına geliyor.

Her uzun süreli tatil öncesinde olduğu gibi bu bayramda da özellikle büyük şehirlerden Anadolu'ya büyük bir hareketlilik bekleniyor.

Bayramda yola çıkacaklar dikkat

Karayollarındaki bu yoğunluk maalesef her yıl acı tablolara neden oluyor.

Bayram telaşı, dikkatsizlik ve trafik yoğunluğu binlerce kazanın yaşanmasıyla bayramı adeta kabusa çeviriyor.

Bu olumsuzlukların yaşanmaması için, trafik kurallarına uymak ve dikkatli olmak gerekirken hem uzmanların uyarılarını hem de yol ve hava durumu şartlarını da yakından takip etmek gerekiyor.

Yola çıkarken kaza kara noktalarını incelemeyi unutmayın

Bu kapsamda takip edilmesi gereken en önemli verilerden biri de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde, en çok kaza yaşanan yerleri işaretleyerek oluşturduğu "kaza kara noktaları"

Belli aralıklarla oluşturulan ve harita ile işaretlenen bu noktalar, ekipler tarafından daha fazla uyarı işareti ve denetimle tehlikeli olmaktan çıkartılmaya çalışılırken, sürücülerin de bu noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.

Bayramda yola çıkacak olanların kendi güzergahlarında dikkat etmesi gereken o noktaları ayrıntılı olarak incelemek için tıklayınız.