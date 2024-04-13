Bayramı kabusa çevirmemek için bu uyarılara dikkat: Yollarda kaza kara noktaları Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre belirlenen Türkiye genelinde en çok kaza yaşanan 33 'kaza kara noktasını' bayram tatili dönüşü için yola çıkacak olanların dikkatle incelemesi gerekiyor.

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Türkiye, Ramazan Bayramı'nı kutladı...

10 Nisan tarihinde başlayan bayramın tatil süresi ise hafta sonlarının birleştirilmesiyle 9 güne çıktı.

Tatilin uzamasıyla birlikte şehir dışı planları öncelik kazandı.

Anadolu'ya göç

Bu durum da yollarda yoğunluğa sebebiyet verdi.

Her uzun süreli tatilde olduğu gibi bu bayramda da özellikle büyükşehirlerden Anadolu'ya büyük bir hareketlilik yaşandı.

Bayram dönüşü için yola çıkacaklar dikkat

Karayollarındaki bu yoğunluk maalesef her yıl acı tablolara neden oluyor.

Bayram telaşı, dikkatsizlik ve trafik yoğunluğu binlerce kazanın yaşanması bayramı adeta kabusa çeviriyor.

Bu olumsuzlukların yaşanmaması için, trafik kurallarına uymak ve dikkatli olmak gerekirken hem uzmanların uyarılarını hem de yol ve hava durumu şartlarını da yakından takip etmek gerekiyor.

İşte Türkiye genelinde 33 'kaza kara noktaları'

Yola çıkarken kaza kara noktalarını incelemeyi unutmayın

Bu kapsamda takip edilmesi gereken en önemli verilerden biri de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde, en çok kaza yaşanan yerleri işaretleyerek oluşturduğu 'kaza kara noktaları'.

belli aralıklarla oluşturulan ve harita ile işaretlenen bu noktalar, ekipler tarafından daha fazla uyarı işareti ve denetimle tehlikeli olmaktan çıkartılmaya çalışılırken, sürücülerin de bu noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.

Kaza kara noktalarını öğrenmek için tıklayınız...

Güvenli yolculuk için atılacak adımlar

Öte yandan, uzun yol seyahati yapacak sürücüler için de dikkat edilmesi gereken kuralların bazıları şu şekilde:

- Uzun yolda güvenli bir sürüş için yola dinlenerek sabah erken saatte çıkılmalı.

- Uzun yolda 2 saatte bir ya da her 150 kilometrede 15 dakika mola verilmeli.

- Takip mesafesinin korunmalı. Hız limitlerine uyulmalı. Emniyet kemeri takılmalı. Aracın ilgili bakım ve kontrollerinin yaptırılmalı.

- Araçta tüm yağ ve hidrolik bakımların yapılması gerekiyor, frenlerin eşit tuttuğundan emin olunmalı.

- Klimanın sorunsuz çalışması için kontrol edilmeli. Soğutma sistemi elden geçirilmeli.

- Akü kontrolü yapılıp, sağlıklı aydınlatma koşulları sağlanmalı.