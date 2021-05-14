Bayramın 2. günü marketler açık mı? Bayramda marketlerin çalışma saatleri..

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde markete gidecek olan vatandaşlar, bayramda marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki bayramın 2. günü marketler, bakkallar, fırınlar açık mı? İşte yanıtı..

Market ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkacak olan vatandaşlar, bayramda marketlerin mesai saatlerine dair araştırma yapıyor.

Bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tam kapanma önlemlerinin devam etmesi sebebiyle vatandaşlar, bayramda marketler açık olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki bayramda marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık? İşte ayrıntılar..

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.

Bu kapsamda genelgede belirtildiği üzere marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek.

Bayramda market ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler kendilerine en yakın markete giderek alışveriş yapabilecekler.