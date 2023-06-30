Bayramın 3. gününde Meteoroloji'den 5 il için turuncu, 9 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Trabzon için turuncu; Ağrı, Amasya, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Kars, Samsun ve Tokat için sarı kodlu uyarı yapıldı.

AA & Ensonhaber

Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde zaman zaman Türkiye'nin kuzeybatısında etkisini gösteren yağışlı hava, bayramın 3. gününde ülkenin kuzeydoğu kesimini etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 kente (Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Trabzon) turuncu, 9 kente (Ağrı, Amasya, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Kars, Samsun, Tokat) de sarı uyarı geldi.

Uyarı yapılan şehirlerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta beklenen gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlar Orta Karadeniz'de öğleden sonra, Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Anadolu

Öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.