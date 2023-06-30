Bayramın 3'üncü günü Eminönü'nde yoğunluk başladı Tatilin bitmesine az bir süre kala İstanbul dolmaya başladı. Eminönü'ne giden vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

İHA

Kurban Bayramı'nda megakent İstanbul boş kaldı.

Bayram tatilinin bitmesine az bir süre kala, kalabalık yeniden başladı.

Bayramın 3. gününde Eminönü'nde de kalabalık oluştu.

Çok sayıda vatandaş Eminönü'ne akın etti. Sürücüler, yayaların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik ışıkları yeşil ışık yandığı halde ilerlemekte zorluk çekti.

Toplu ulaşımda yoğunluk

Eminönü'nden yapılan boğaz turu ve vapur seferleri de ücretsiz olunca vatandaşların oluşturduğu yoğunluk daha da arttı.

Gemilere binmek isteyen yüzlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Eminönü'ndeki insan seli havadan çekilen görüntülere yansıdı.