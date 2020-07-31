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    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu

    Bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 17:03
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    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu

     

    Türkiye, bu yıl Kurban Bayramı’na koronavirüsün salgınının gölgesinde girdi.

    Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi.

    Ancak kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Bazı kişiler kurbanlıklarını belirlenen alanların dışında kesti. Bazıları da kurban kesimini çocukların gözleri önünde yaptı.

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #1

    İSTANBUL'DA 1153 KİŞİ YARALANDI

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Türkiye genelinde bayramın ilk günü kurban keserken saat 16.30'a kadar 5 bin 282 kişi hastanelere başvurdu.

    Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, 1153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u ise 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop, ve Tunceli’de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #2

    İL İL ACEMİ KASAP SAYISI

    Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),
    Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)
    Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),
    Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)
    Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)


    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #3


    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #4

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #5

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #6

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #7

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #8

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #9

    Bayramın ilk günü 5 bin 282 acemi kasap hastanelik oldu #10

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