Bayramın ilk günü Antalya'da plajlar doldu Kurban Bayramı tatilinde Antalya'ya gelen yerli turistler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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AA

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Gençler keyfini çıkardı

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.