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Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilmesi için önlemler alındı.

Ancak bu önlemlere rağmen bayramın ilk günü kazalar meydana geldi...

Önlemler sayesinde ise meydana gelen kazalarda can kaybı, geçtiğimiz yıllara oranla azaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından bayramın ilk gününe ilişkin detayları paylaştı.

"Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti;

"12 BİN 407 ARACA HIZ VE RADAR İŞLEMİ"

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.



Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.



Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de; Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56 Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"DENETİMLER İŞLEM YAPMAK İÇİN DEĞİL KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN"