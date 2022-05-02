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    Bayramın ilk sabahı İstanbul caddeleri boş kaldı

    Bayramın ilk sabahı İstanbul caddeleri boş kaldı

    Trafiğiyle bilinen İstanbul'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yüzde 2 olarak ölçüldü.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 10:01
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    11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın bitimesiyle, heyecanla beklenen bayrama ulaşıldı.

    Evlerde günler öncesinde başlayan bayram hazırlıkları tamamlanırken, vatandaşlar sevdikleriyle buluştu.

    İmkanı olan vatandaşlar bayramı tatil yaparak geçirirken, bazı vatandaşlar ise evlerinde aileleriyle kalıp sıcak bayram sofralarına buluşmayı tercih etti.

    İstanbul'da alışılmadık tablo

    İstanullular geçtiğimiz perşembe ve cuma gününden yola çıkarak kenti terk ederken, bayramın ilk gününde trafik yoğunluğu alışılmışın dışında ölçüldü.

    Trafik yüzde 2

    Trafiğin felç olduğu noktalar dahil olmak üzere, İstanbul'da an itibarıyla trafik saptanmayıp, yoğunluk yüzde 2 olarak ölçüldü.

    Trafik nedeniyle 45 dakikada ulaşımın sağlanıldığı noktalarda bu süre 20 dakikaya düşerken, İstanbul caddeleri boş kaldı.

    Bayramın ilk sabahı İstanbul caddeleri boş kaldı #1

    Bayramın ilk sabahı İstanbul caddeleri boş kaldı #2

    Bayramın ilk sabahı İstanbul caddeleri boş kaldı #3

    Bayramın ilk sabahı İstanbul caddeleri boş kaldı #4


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